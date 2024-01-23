Анапа цены 2024, ул. Гоголя 238
Каждый житель мегаполиса или провинциального городка, мечтает уехать подальше от повседневных забот, вечной суеты города, знакомых, соседей, машин, автомобильных пробок… Хочется дышать чистым воздухом, босиком бродить по золотистому песку, окунуться в живительные волны ласкового приветливого моря. Большинство подумает, что воплотить такие желания можно на южных берегах Египта или Турции. Все оказывается гораздо проще – нужно подарить себе отдых у нас, в России. Посетить Черноморское побережье Краснодарского края.
Одно из важнейших направлений развития курортной отрасли Анапского района – недорогой отдых. Стоимость здесь должна быть доступна, в Анапе столько соблазнов! Интересных вещей, экскурсий, аттракционов, на которые придется потратиться. Ежегодно увеличивается приток отдыхающих, растут и цены в Анапе. Гостиница Кубаночка - прекрасный бюджетный вариант, без ущерба комфорту.
Анапа, цены на отдых указаны на 2024 год с человека в сутки (действуют, при предварительном бронировании), окончательно уточняйте при заказе.
Жилье в Анапе на лето, как сэкономить?
Аренда жилья в Анапе летом, большая часть расхода бюджета отпускника. Как сэкономить? Вариант, выбрать частный сектор Анапы. Преимущества частного сектора Анапы - невысокая стоимость, качественный сервис и широкий выбор услуг на территории:расценки от собственника, ниже min. на 15-35% от средней; согласование услуги выезд/заезд, трансфера при бронировании; наличие общей кухни, у нас можно кушать как дома; Wi-Fi на территории; автостоянка и парковка, при наличии мест; стирка личных вещей - 350 рублей (барабан загрузки), текущая уборка номера во время проживания производится постояльцем.
Мечта? Явь, «Кубаночка» ул. Гоголя 238. Жилье в Анапе от собственника!
Шаговая доступность магазинов: «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», аптек, остановок общественного транспорта от 2 - 7 минут. 10-15 минут и набережная, это сочетание невысокой цены в Анапе и условий проживания.
Три категории:«эконом» санузел на блок, «Superion» балкон по выбору, санузел на блок, «стандарт» все удобства и санузел, балкон по выбору.
Во всех категориях: кондиционер, ТВ, холодильник. Ежедневная влажная уборка санузлов (Эконом и Superion) и кухни. Полноценное дополнительное место – кровать, дети размещаются с оплатой - 35% (на весь сезон), при бронировании до 15.05.24г. Дети принимаются с 1,5 лет.
Трансфер
за небольшую дополнительную плату:аэропорт Анапа цены от 750 р./маш., автовокзал Анапа цены от 100 р./маш., Ж/Д вокзал Анапа цены от 500 р./маш., вокзал "Тоннельная" цены от 1050 р./маш., Новороссийск от 1750 р./маш.
Оборудованная территория: автостоянка (150 рублей сутки - заказ, постоянным клиентам – бесплатно) и парковка, благоустроенная зона отдыха беседки, газоны с цветами, альпийская горка и водопад.
Бронируйте жилье в Анапе у нас заранее и экономьте на проживании, не допустите завышения стоимости в пик сезона.