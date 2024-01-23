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Анапа цены 2024, ул. Гоголя 238

Каждый житель мегаполиса или провинциального городка, мечтает уехать подальше от повседневных забот, вечной суеты города, знакомых, соседей, машин, автомобильных пробок… Хочется дышать чистым воздухом, босиком бродить по золотистому песку, окунуться в живительные волны ласкового приветливого моря. Большинство подумает, что воплотить такие желания можно на южных берегах Египта или Турции. Все оказывается гораздо проще – нужно подарить себе отдых у нас, в России. Посетить Черноморское побережье Краснодарского края.

Одно из важнейших направлений развития курортной отрасли Анапского района – недорогой отдых. Стоимость здесь должна быть доступна, в Анапе столько соблазнов! Интересных вещей, экскурсий, аттракционов, на которые придется потратиться. Ежегодно увеличивается приток отдыхающих, растут и цены в Анапе. Гостиница Кубаночка - прекрасный бюджетный вариант, без ущерба комфорту.

Анапа, цены на отдых указаны на 2024 год с человека в сутки (действуют, при предварительном бронировании), окончательно уточняйте при заказе.

Категории номеров
Май 20-31
Июнь 01-10 11-20 21-30
Июль 01-10 11-20 21-31
Август 01-20 21-31
Сентябрь 01-10 11-20 21-31
эконом мансарда
трехместный
225
250 300 375
425 450 475
450 350
250 235 225
четырехместный
200
235 275 350
400 425 425
425 325
235 225 200
эконом superion
двухместный
300
375 425 500
600 625 625
625 525
425 375 300
трехместный
250
300 350 425
475 500 525
500 400
300 250 235
четырехместный
225
250 325 400
425 450 475
450 375
250 235 225
2-х комн. 4-х мест. + доп.место "Семейный"
250
275 350 425
500 525 525
525 400
275 250 235
стандарт все удобства
двухместный
400
475 525 650
775 800 800
800 625
500 450 400
двухместный + два доп.места "Комфорт"
450
500 600 675
850 875 875
875 600
550 500 475
трехместный"Комфорт"
350
400 475 525
650 675 675
675 475
425 400 375
2-х комн. 3-х мест. с доп. местом
400
450 500 650
750 775 775
775 625
475 425 400
2-х комн. 4-х мест. с балконом "Комфорт"
350
400 475 575
675 700 700
700 550
425 375 350

Жилье в Анапе на лето, как сэкономить?

Аренда жилья в Анапе летом, большая часть расхода бюджета отпускника. Как сэкономить? Вариант, выбрать частный сектор Анапы. Преимущества частного сектора Анапы - невысокая стоимость, качественный сервис и широкий выбор услуг на территории:

расценки от собственника, ниже min. на 15-35% от средней; согласование услуги выезд/заезд, трансфера при бронировании; наличие общей кухни, у нас можно кушать как дома; Wi-Fi на территории; автостоянка и парковка, при наличии мест; стирка личных вещей - 350 рублей (барабан загрузки), текущая уборка номера во время проживания производится постояльцем.

Мечта? Явь, «Кубаночка» ул. Гоголя 238. Жилье в Анапе от собственника!

Шаговая доступность магазинов: «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», аптек, остановок общественного транспорта от 2 - 7 минут. 10-15 минут и набережная, это сочетание невысокой цены в Анапе и условий проживания.

Три категории:

«эконом» санузел на блок, «Superion» балкон по выбору, санузел на блок, «стандарт» все удобства и санузел, балкон по выбору.

Во всех категориях: кондиционер, ТВ, холодильник. Ежедневная влажная уборка санузлов (Эконом и Superion) и кухни. Полноценное дополнительное место – кровать, дети размещаются с оплатой - 35% (на весь сезон), при бронировании до 15.05.24г. Дети принимаются с 1,5 лет.

Трансфер

за небольшую дополнительную плату:

аэропорт Анапа цены от 750 р./маш., автовокзал Анапа цены от 100 р./маш., Ж/Д вокзал Анапа цены от 500 р./маш., вокзал "Тоннельная" цены от 1050 р./маш., Новороссийск от 1750 р./маш.

Оборудованная территория: автостоянка (150 рублей сутки - заказ, постоянным клиентам – бесплатно) и парковка, благоустроенная зона отдыха беседки, газоны с цветами, альпийская горка и водопад.

Бронируйте жилье в Анапе у нас заранее и экономьте на проживании, не допустите завышения стоимости в пик сезона.